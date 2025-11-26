Ричмонд
Курганцев ждет малоснежная зима

В ноябре в Кургане не установился постоянный снежный покров. Из-за этого, возможно, зима будет малоснежной. Об этом говорится в прогнозе.

Снега в Кургане ожидается меньше нормы.

«В данный момент высота снежного покрова в Кургане ниже нормы. С высокой долей вероятности к концу зимы она также будет ниже нормы. Наиболее вероятно, что 28 февраля 2026 года высота снега составит около 20−25 см при норме 34 см», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Уточняется, что ситуацию могли бы исправить несколько южных циклонов, которые за один раз могли бы дать 10−15 см снега. Но они крайне редки и зимой встречаются еще реже, чем в межсезонье, отмечается в канале.

Установление устойчивого снежного покрова в Кургане задерживается: ранее его формирование прогнозировали на начало ноября, но теплая погода и смешанные осадки в первой половине месяца сдвинули сроки. Климатическая зима в регионе обычно начинается 30 октября, однако в этом году переход к зимним условиям происходит позже обычного.