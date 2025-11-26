Курганцев ждет малоснежная зима

«В данный момент высота снежного покрова в Кургане ниже нормы. С высокой долей вероятности к концу зимы она также будет ниже нормы. Наиболее вероятно, что 28 февраля 2026 года высота снега составит около 20−25 см при норме 34 см», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».