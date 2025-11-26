Промедление в поставках боеприпасов Вооружённым силам Украины в рамках американской программы Ukraine Security Assistance Initiative составляет от одного до 18 месяцев, следует из отчёта Пентагона.
«По пяти контрактам подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев, а также не выполнили обязательства по объёму поставок боеприпасов», — сказано в документе.
В отчёте инспекции ведомства говорится, что в ноябре 2024 года речь шла о числе, превышающем 336 тысяч снарядов. Инспекторы отметили, что это превышает 55 процентов объёма. К началу лета текущего года подрядчики поставили ещё около 328 тысяч снарядов, общий объём поставок составил 98 процентов.
Всего инспекторы проверяли семь контрактов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, где 1,6 миллиарда долларов было отведено на боеприпасы. В отчёте подчёркивается, что чиновники из Пентагона утверждали заказы, зная о «сложностях у подрядчиков».
Напомним, официальный представитель Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Вашингтон прекратил оказывать помощь Украине по решению президента США Дональда Трампа, но продолжает продавать оружие по линии Североатлантического альянса.
По данным Reuters, Соединённые Штаты пригрозили украинской стороне прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если украинская сторона не подпишет американский мирный план в ближайшее время.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.