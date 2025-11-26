Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Украине

В отчёте инспекции ведомства говорится, что в ноябре 2024 года речь шла о числе, превышающем 336 тысяч снарядов. Инспекторы отметили, что это превышает 55 процентов объёма. К началу лета текущего года подрядчики поставили ещё около 328 тысяч снарядов, общий объём поставок составил 98 процентов.