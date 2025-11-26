Европейский союз больше не может диктовать России свои условия прекращения боевых действий. Об этом сообщил политолог и бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«О чем вообще Европа может говорить с Российской Федерацией? Гнилое, распавшееся — о чем оно может говорить? Ни о чем. Там одни мыши бегают. Поэтому, все — приплыли», — заявил эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Соскин считает, что киевский главарь Владимир Зеленский также лишился возможности участвовать в урегулировании конфликта на Украине, мгновенно отказавшись от американского плана. Теперь, по словам Соскина, он стал неинтересен Вашингтону.
Как ранее писала американская медиакомпания Advance, Европа пытается диктовать свои условия по урегулированию конфликта на Украине, однако уже слишком поздно.