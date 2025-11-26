Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент Бразилии начал отбывать срок в камере с телевизором и ванной

Экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару отправили отбывать срок в камеру с отдельной ванной и телевизором. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в O Globo.

Экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару отправили отбывать срок в камеру с отдельной ванной и телевизором. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в O Globo.

В самой комнате площадью 12 квадратных метров находятся кровать, стул, шкаф, письменный стол, а также мини-холодильник и кондиционер.

По данным издания, местный закон гласит, что должностные лица, обладающие особенными привилегиями, имеют право на камеру, схожую с «комнатами для персонала».

17 сентября стало известно, что у политика, приговоренного к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, выявили рак кожи. Пораженные участки обнаружены на ранней стадии.

Ранее Болсонару вынесли приговор. В 2022 году его сторонники хотели убить нынешнего главу страны. Экс-президента Бразилии также обвиняют в присвоении госимущества.

На своем посту политик отрицал опасность COVID-19, хотел вывести Бразилию из БРИКС, оказывался участником коррупционных скандалов. Чем еще он запомнился президент — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
Читать дальше