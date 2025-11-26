Экс-президент Бразилии начал отбывать срок в камере с телевизором и ванной

Экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару отправили отбывать срок в камеру с отдельной ванной и телевизором. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в O Globo.
В самой комнате площадью 12 квадратных метров находятся кровать, стул, шкаф, письменный стол, а также мини-холодильник и кондиционер.
По данным издания, местный закон гласит, что должностные лица, обладающие особенными привилегиями, имеют право на камеру, схожую с «комнатами для персонала».
17 сентября стало известно, что у политика, приговоренного к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, выявили рак кожи. Пораженные участки обнаружены на ранней стадии.
Ранее Болсонару вынесли приговор. В 2022 году его сторонники хотели убить нынешнего главу страны. Экс-президента Бразилии также обвиняют в присвоении госимущества.
На своем посту политик отрицал опасность COVID-19, хотел вывести Бразилию из БРИКС, оказывался участником коррупционных скандалов. Чем еще он запомнился президент — в материале «Вечерней Москвы».