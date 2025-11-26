В Сети появились шокирующие кадры, демонстрирующие масштабное поражение Вооруженных сил Украины на Донбассе. Видео с подбитой бронетехникой ВСУ на трассе между Мирноградом (Димитровом) и Родинским уже окрестили «дорогой смерти».
Военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии для aif.ru подтвердил, что эта зона стала настоящим адом для украинской армии и раскрыл детали катастрофы.
Дорога смерти стала результатом работы российских дроноводов.
По словам эксперта, разгром колонн противника — это закономерный итог профессиональных действий российских военных.
«Естественно, подбитая техника — результат профессиональных действий в основном наших дроноводов, хотя там работает и артиллерия, и ВКС. Но я думаю, что львиная доля уничтоженной техники принадлежит как раз нашим пилотам FPV-дронов», — отметил Джерелиевский.
Высокая точность и эффективность беспилотников превратили эту дорогу в ловушку, из которой нет выхода.
ВСУ попали в западню по вины собственного командования.
Эксперт добавил, что ситуация усугубилась для ВСУ также благодаря неграмотным действиям самого украинского командования.
«ВСУ оказались в западне, и сейчас там происходит их избиение», — сказал Джерелиевский.
По его словам, значительное количество техники было уничтожено в тот момент, когда противник пытался эвакуироваться из практически окруженных Мирнограда и Красноармейска (Покровска). Командование ВСУ упустило момент для организованного отступления, что привело к колоссальным потерям.
Полевые командиры ВСУ подняли бунт, но их не услышали.
Ситуация достигла точки кипения, когда полевые командиры на местах осознали весь ужас происходящего. Джерелиевский сообщил о мятеже в рядах ВСУ.
«Появление “дороги смерти” — в значительной степени заслуга командования ВСУ, у которого была возможность дать указание для отхода из Покровска и Мирнограда, когда еще была возможность сделать это с минимальными потерями. Но этого, как мы знаем, не случилось. Даже несмотря на своего рода бунт полевых командиров, требовавших вывести войска», — сказал эксперт.
Все призывы командиров и аналитиков были проигнорированы высшим военным руководством Украины.
Решение Киева было на руку российским войскам.
Такое упрямство киевского режима, по мнению Джерелиевского, сыграло на руку России.
«В определенной степени решение высшего руководства ВСУ было принято в пользу ВС РФ. Чем больше будет уничтожено техники и боевиков здесь сейчас, тем легче будет на других направлениях», — пояснил он.
Таким образом, стратегическая ошибка ВСУ позволила российским войскам нанести значительный урон по живой силе и технике противника.
Уцелевшие боевики ВСУ массово дезертируют.
Эксперт констатировал, что лишь немногим украинским военным удается вырваться из покровско-мирноградского огневого мешка.
«Думаю, что не очень большому количеству противника удается прорваться, учитывая плотность российских систем беспилотных. А те же, кому вдруг повезло, вряд ли возвращаются в военные части, скорее всего, они уходят в самоволку», — поделился Джерелиевский.
Это говорит о катастрофически низком боевом духе и полном разложении частей ВСУ, оказавшихся в окружении. Солдаты, видя бессмысленность сопротивления, предпочитают спасение бегством возвращению в строй.
Потери ВСУ исчисляются десятками единиц техники.
Точное количество уничтоженной техники противника на «дороге смерти» пока подсчитывается, но масштабы поражают.
«Сколько именно могло быть подбито техники, точно сказать не могу. Однако, учитывая, что в Мирнограде находилось, по-моему, четыре бригады, серьезные группировки изначально были окружены, то, конечно, ВСУ на данном участке понесли существенный урон», — отметил Джерелиевский.
Он уточнил, что на «дороге смерти» уничтожалась не только боевая, но и логистическая техника, пытавшаяся подвозить боеприпасы, продукты и эвакуировать раненых. Артерия, которая должна была стать спасением, превратилась в братскую могилу для украинской группировки.
По данным аналитиков, российские военные продолжают контролировать этот участок, не оставляя противнику ни шанса на передышку.