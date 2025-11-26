Ричмонд
Актировки для школьников в Новом Уренгое на сегодня

В Новом Уренгое (ЯНАО) утром 26 ноября смогут остаться дома ученики первой смены. Для них занятия отменены из-за морозов. Об этом сообщает Департамент образования города.

Отмена занятий возможна только для 1−4 классов.

«Объявлены неблагоприятные погодные условия с 1 по 4 класс (1 смена). Решение о посещении школы принимается исключительно родителями с учетом фактической погоды и состояния ребенка», — пишет пресс-служба в telegram-канале.

Ожидается температура воздуха от −23 до −32 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и ветер до 10 м/с.

В других городах ЯНАО занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.