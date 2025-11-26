ВСУ атаковали Чувашскую Республику

Срочная новость.
Сегодня утром БПЛА противника совершили атаку на Чувашскую Республику. Благодаря слаженным действиям сотрудников экстренных служб, человеческих жертв удалось избежать. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
