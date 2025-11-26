La Stampa: США загнали Зеленского в угол, заставляя цепляться за ЕС

«Загнанный в угол американским планом, Зеленский практикует дипломатию спасения того, что ещё можно спасти. Он всеми силами избегает говорить Трампу “нет” и цепляется за европейскую спасательную шлюпку, чтобы превратить её в “да, но”», — говорится в публикации.