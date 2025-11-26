Зеленский загнан в угол, это произошло благодаря мирному плану Соединённых Штатов, пишет La Stampa.
В материале издания из Италии сказано, что «последней возможностью спасения» для Зеленского стала Европа. При этом автор материала назвал поддержку ЕС «спасательной шлюпкой».
«Загнанный в угол американским планом, Зеленский практикует дипломатию спасения того, что ещё можно спасти. Он всеми силами избегает говорить Трампу “нет” и цепляется за европейскую спасательную шлюпку, чтобы превратить её в “да, но”», — говорится в публикации.
По данным издания из ФРГ Welt, Зеленский осуществляет попытки изменить мирный план США, чтобы затянуть украинский конфликт.
Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине идёт подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль.