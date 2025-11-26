Тысячи евро выбросили в мусор. История самой громкой кражи в Омском аэропорту

17 мая 2016 года. Раннее утро. У ворот склада аэропорта «Омск — Центральный» на Транссибирской тормозит служебный ЗИЛ. Это рутинная процедура, грузовик привёз почту и посылки с московского рейса. Теперь по плану водитель должен отметиться на проходной и завести его на разгрузку… но по плану не идёт.
Потому что в тот же миг из стареньких «жигулей», остановившихся за ЗИЛом, выскакивает человек в маске. За пару секунд мужчина подбегает к кузову, хватает лежащую там коробку синего цвета и прыгает обратно в легковушку.
В коробке — валюта и золотые украшения на общую сумму в 16 миллионов рублей, а в этой истории — до сих пор полно белых пятен.
Попробуем разобраться, как же произошла «кража века» в Омском аэропорту.
Раз пошли на дело.
Началась эта криминальная драма со случайности — однажды житель Омска Алексей Г. решил подбросить коллегу на своём авто. Проезжая по Транссибирской, мужчина увидел, как из аэропортовского КПП выезжает служебный грузовик. Внешний вид машины, которая перевозила ценные посылки, Алексея удивил.
«Я еду, смотрю: открытый кузов, даже брезента сверху нет. Можно подходить, брать — водитель просто не заметит», — позже рассказывал он в суде.
Идея «взять» возникла не сразу, а через несколько месяцев. К тому моменту Алексей с другом, Александром В., искали способы заработать. Финансовое положение у мужчин было печальным, работы всё не находилось, а тут и старая история вспомнилась как нельзя кстати. Обсудили — и решили попытать удачу.
К делу подошли обстоятельно. Личные авто решили не «палить», вместо этого Александр попросил одного знакомого купить подержанное авто. Сказано — сделано: так у криминальной пары появился вишнёвый ВАЗ-2105. Обошлась машина в 24 тысячи рублей.
Затем наступил этап сбора информации. Целый месяц мужчины выезжали к аэропорту, чтобы изучить расписание и маршрут служебного грузовика. В процессе заметили интересную деталь: иногда после разгрузки ЗИЛа к складу подъезжала бронемашина одного из омских охранных агентств. Из неё выходил мужчина, забирал на складе синюю коробку и уезжал.
«Ага, — смекнули будущие грабители, — наверняка в синей коробке что-то ценное». Значит, надо брать.
Роковой свидетель.
Утром 17 мая с очередным рейсом в Омск из Москвы прибыл ценный груз: ювелирные украшения для омских салонов, несколько катушек с проволокой из драгоценных металлов и крупная сумма денег для одного из местных банков — 200 тысяч евро.
Суммарная стоимость посылки приближалась к 16 миллионам, и её, может быть, стоило перевозить со взлётного поля на склад под особым контролем. Или хотя бы положить поглубже в кузов, чтобы понадёжнее. Но именно в то утро замначальника службы безопасности, ответственный за приём, на работу опоздал. Позже мужчина рассказывал, что не получил уведомления об отправке груза, а потому решил, что рейс отложили.
Поэтому грузовик отправился на склад без сопровождения. Благо, дорога там недолгая, от КПП аэропорта до ворот склада всего несколько сотен метров.
Что произошло дальше, вы уже знаете. «Жигули» пристроились за грузовиком, Алексей схватил коробку, Александр дал по газам. Всё произошло так быстро, что водитель ЗИЛа реально ничего не заметил.
Однако здесь судьба повернулась к грабителям спиной. Случилось так, что мимо в этот момент проходил один из диспетчеров аэропорта. И поведение ВАЗа, который неотрывно следовал за грузовиком, показалось мужчине очень странным.
«Наша машина обычно едет медленно, чтобы не повредить груз. Поэтому все обычно обгоняют, а эта легковушка ехала сзади, дважды перестраивалась», — рассказывал он в суде.
Диспетчер проследил за машинами взглядом, увидел, как неизвестный хватает коробку, и поспешил на рабочее место — поднимать тревогу.
Внутри машины грабителей тем временем происходила распаковка. Алексей разорвал коробку и начала перетряхивать содержимое — боялся, что с ценным грузом может лежать «жучок». Перетряхивал он так активно, что, по его же словам, случайно вместе с обёрточной бумагой выбросил часть денег и украшений, на сумму в три с лишним миллиона.
Оставшуюся добычу мужчины разделили и на какое-то время решили залечь. Они ещё не знали, что посланный судьбой диспетчер оказался очень внимательным и сумел запомнить номер их машины…
Загадка исключённого третьего.
Обоих грабителей взяли через месяц — в поезде, на котором они планировали доехать до Владивостока и обменять там часть денег. Ещё одну часть добычи, закопанную на огороде, грабители сами сдали полиции, когда поняли, что дело кончено. А вот пропавшие три миллиона найти так и не удалось.
И некоторые считают, что на самом деле эта история гораздо сложнее и запутаннее.
Так, в суде представитель потерпевшей стороны — компании, которая и перевозила груз — предполагал, что на самом деле в истории был и третий грабитель. Кто-то, кто навёл пару именно на эту посылку.
Иначе получается слишком много совпадений: случайно увидели грузовик. Случайно решили брать именно синюю коробку. Случайно украли её именно в тот день, когда внутри лежало товара на 16 миллионов рублей. Да и в историю о том, как кто-то случайно выбрасывает с мусором 40 тысяч евро, тоже верится с трудом…
Однако если в этой истории и был третий участник, его имя останется тайной. Суд в итоге вынес приговор только Алексею и Александру, которым дали по 4 года и несколько месяцев общего режима. Могли и больше, но судья учёл наличие у обоих малолетних детей и другие смягчающие обстоятельства.