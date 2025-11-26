Тысячи евро выбросили в мусор. История самой громкой кражи в Омском аэропорту

Суммарная стоимость посылки приближалась к 16 миллионам, и её, может быть, стоило перевозить со взлётного поля на склад под особым контролем. Или хотя бы положить поглубже в кузов, чтобы понадёжнее. Но именно в то утро замначальника службы безопасности, ответственный за приём, на работу опоздал. Позже мужчина рассказывал, что не получил уведомления об отправке груза, а потому решил, что рейс отложили.