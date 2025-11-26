Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 ноября

У Тельцов день будет благоприятным для финансовых решений, планирования покупок или инвестиций. Рекомендуется проверять документы, счета и договоры перед подписанием. Вечером следует оценить, где можно сэкономить время или ресурсы, и наметить важные планы на завтра.