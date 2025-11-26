Ричмонд
Продюсер Дзюник раскрыл райдер Дитера Болена для приезда и выступления в РФ

Экс-солист Modern Talking Дитер Болен раскритиковал власти ФРГ за санкции против России.

Источник: Аргументы и факты

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru раскрыл райдер раскритиковавшего власть ФРГ за санкции против России экс-участника группы Modern Talking, автора песен и продюсера Дитера Болена в случае приезда в РФ.

Напомним, в последнем интервью Болен раскритиковал руководство Германии за антироссийские санкции, отметив, что экономика страны сильно страдает из-за поддержки Украины.

При этом музыкант уже не первый год поддерживает Россию. В 2023 году он раскритиковал распространяющуюся по Европе русофобию. Тогда же он признался в любви к русскому народу и назвал жителей РФ верными и добрыми.

Дзюник отметил, что выступление Болена в России могло бы обойтись в 1 миллион евро.

«У него, наверняка, еще и достаточно сложный райдер, включающий дополнительную охрану, хорошую гостиницу, питание в определенных ресторанах. Хотя у него не было, я думаю, специфических требований, как, например, у Дженифер Лопес, которая заставляла менять обои под конкретный цвет», — отметил продюсер.

Ранее продюсер Дзюник раскрыл райдер приехавшей в Херсон Анджелины Джоли.