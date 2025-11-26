Украинская армия превратила Гуляйполе в Запорожской области в полноценный укрепрайон, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Гуляйполе ВСУ превратили в полноценный укрепрайон по принципу городов Рейха времен 1944−1945 годов, когда каждый населенный пункт объявлялся городом-крепостью и нацисты планировали оборонять его до последнего военнослужащего. Это же делается как под копирку киевскими властями, которые являются преемниками европейских нацистов», — сказал Иванников.
Подполковник подчеркнул, что решить судьбу Гуляйполя возможно только военным путем.
«В ближайшее время наши военные осуществят это на практике», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил, что войска РФ начали штурм юго-восточных районов Гуляйполя. Под контроль российской армии перешли улицы Заречанская и Красная.