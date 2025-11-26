«Гуляйполе ВСУ превратили в полноценный укрепрайон по принципу городов Рейха времен 1944−1945 годов, когда каждый населенный пункт объявлялся городом-крепостью и нацисты планировали оборонять его до последнего военнослужащего. Это же делается как под копирку киевскими властями, которые являются преемниками европейских нацистов», — сказал Иванников.