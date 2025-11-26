Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане в 10 раз увеличится число домов, удобных для маломобильных жителей

В десять раз вырастет количество домов в Кургане, приспособленных для комфорта инвалидов и маломобильных горожан. Об этом говорится в муниципальной программе.

У домов сделают пандусы и удобные входы в Кургане.

В десять раз вырастет количество домов в Кургане, приспособленных для комфорта инвалидов и маломобильных горожан. Об этом говорится в муниципальной программе.

«Увеличение количества конструкций, способствующих перемещению инвалидов в многоквартирных домах с ноля до десяти в 2027 году», — указано в документе. Программа опубликована на сайте мэрии Кургана.

Маломобильным жителям помогают создавать безбаръерную среду — пандусы, аппарели (накладная конструкция на лестницы), а также доступные входы в здания. Таким образом дома становятся универсальными, где комфортно жить людям, в том числе, с ограниченными возможностями по здоровью.