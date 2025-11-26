Кого будут штрафовать за использование искусственного интеллекта в Казахстане

В середине ноября 2025 года президент Республики Казахстан подписал закон «Об искусственном интеллекте», который вводит основополагающие принципы функционирования систем искусственного интеллекта. В связи с этим закреплён принцип ответственности и подконтрольности. Собственники, владельцы и пользователи систем ИИ будут нести ответственность исходя из их роли в эксплуатации этих систем.
С 18 января 2026 года в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) Республики Казахстан появится статья под номером 641−1, регулирующая нарушения в сфере искусственного интеллекта. Изменения закреплены законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» от 17 ноября 2025 года № 232-VIII.
Нарушения законодательства в сфере искусственного интеллекта, за которые будут применяться меры административного наказания с января 2026 года, могут включать:
Необеспечение собственниками или владельцами систем ИИ информирования пользователей о синтетических результатах деятельности системы ИИ, которые могут ввести их в заблуждение.
Неосуществление собственниками или владельцами систем ИИ управления рисками, повлекшими негативное воздействие на здоровье или благополучие людей.
Создание или распространение запрещённой, ложной информации, дискриминацию или нарушение прав человека и причинение иного вреда, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
Собственники и владельцы систем ИИ обязаны защищать пользователей от вреда и заранее предупреждать их о том, что текст, картинка или голос созданы искусственным интеллектом. В статье 21 закона об ИИ указано, что пользователи должны быть проинформированы о том, что товары, работы и услуги произведены или оказываются с использованием систем ИИ. Распространение синтетических результатов деятельности систем ИИ допускается только при условии их маркировки в машиночитаемой форме и сопровождения визуальной либо иной формой предупреждения.
За нарушения казахстанцы и компании, владеющие системами ИИ, могут быть оштрафованы. Физическим лицам грозит штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге) за первое нарушение, который увеличится до 30 МРП (129 750 тенге) при повторном проступке в течение года. Субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации могут быть оштрафованы на 20 МРП (86 500 тенге) за первый штраф и на 50 МРП (216 250 тенге) за повторное нарушение. Субъекты среднего предпринимательства могут быть оштрафованы на 30 МРП (129 750 тенге) за первый раз и на 70 МРП (302 750 тенге) за повторное нарушение. Субъекты крупного предпринимательства могут быть оштрафованы на 100 МРП (432 500 тенге) за первый штраф, который увеличится до 200 МРП (865 000 тенге) при повторении нарушения.
Таким образом, владельцы ИИ и систем, связанных с ним, обязаны следить за их безопасностью для пользователей, иначе им грозят значительные штрафы.