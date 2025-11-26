Кого будут штрафовать за использование искусственного интеллекта в Казахстане

За нарушения казахстанцы и компании, владеющие системами ИИ, могут быть оштрафованы. Физическим лицам грозит штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге) за первое нарушение, который увеличится до 30 МРП (129 750 тенге) при повторном проступке в течение года. Субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации могут быть оштрафованы на 20 МРП (86 500 тенге) за первый штраф и на 50 МРП (216 250 тенге) за повторное нарушение. Субъекты среднего предпринимательства могут быть оштрафованы на 30 МРП (129 750 тенге) за первый раз и на 70 МРП (302 750 тенге) за повторное нарушение. Субъекты крупного предпринимательства могут быть оштрафованы на 100 МРП (432 500 тенге) за первый штраф, который увеличится до 200 МРП (865 000 тенге) при повторении нарушения.