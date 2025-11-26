Ричмонд
Мама 10 детей из Новосибирска стала бабушкой

Внука ей родила старшая дочь Олеся.

Источник: Комсомольская правда

Блогер и мама 10 детей Оксана Усова из Новосибирска сообщила радостную новость — она стала бабушкой. Внука вечером 25 ноября ей родила старшая дочь Олеся, которой сейчас 19 лет.

— Мы ждали этого с нетерпением. У нас еще один пацан. Здоровый — 3400 граммов, 53 сантиметра. Было экстренное кесарево. Мы с Олей дождались. На нервах съели все блины из буфета, выпили весь кофе. Я немного всплакнула, что уж, — поделилась Оксана в соцсетях.

Имя малышу еще выбирают. Пока дочка Оксаны находится в реанимации.