Мама 10 детей из Новосибирска стала бабушкой

— Мы ждали этого с нетерпением. У нас еще один пацан. Здоровый — 3400 граммов, 53 сантиметра. Было экстренное кесарево. Мы с Олей дождались. На нервах съели все блины из буфета, выпили весь кофе. Я немного всплакнула, что уж, — поделилась Оксана в соцсетях.