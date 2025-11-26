Власти на 12 млн оштрафовали «Стройтраст» за позднюю сдачу омского Бульвара Архитекторов

Мэрия оштрафовала компанию «Стройтраст», которая вела в Омске реконструкцию Бульвара Архитекторов, на 12,6 млн рублей за отсрочку сдачи объекта в эксплуатацию. Торжественное открытие, когда там снова смог ездить транспорт, прошло 31 июля этого года.
Официальные данные показывают, что штраф в сумме 12 653 650 рублей начислили по статье о просрочке исполнения обязательств контракта, сообщил «СуперОмск».
Тот штраф, однако, не единственный. Общая сумма других составляет 14,6 млн рублей. В том числе это требование в 2,6 млн от 29 августа 2025 года, сумма в 3,7 млн от 13 января 2025 года и пеня в 3 млн от 25 октября 2024-го. Все они также являются следствием нарушения сроков.
Напомним, что изначально бульвар должны были открыть в декабре 2024 года, но в итоге дата завершения всех работ, в том числе благоустройство, перенесена лишь на 31 декабря этого года. Движение по новой магистрали открыто с июля, но бульвар еще не передан на баланс города.
Реконструкция велась с ноября 2023 года, в ходе нее было переустроено более 100 км инженерных сетей. Осенью здесь высаживали 500 деревьев и 9 тысяч кустов. Стоимость контракта составляла более 2 млрд рублей.
