Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти на 12 млн оштрафовали «Стройтраст» за позднюю сдачу омского Бульвара Архитекторов

Известно про еще два штрафа и одну пеню относительно подрядчика омского бульвара.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия оштрафовала компанию «Стройтраст», которая вела в Омске реконструкцию Бульвара Архитекторов, на 12,6 млн рублей за отсрочку сдачи объекта в эксплуатацию. Торжественное открытие, когда там снова смог ездить транспорт, прошло 31 июля этого года.

Официальные данные показывают, что штраф в сумме 12 653 650 рублей начислили по статье о просрочке исполнения обязательств контракта, сообщил «СуперОмск».

Тот штраф, однако, не единственный. Общая сумма других составляет 14,6 млн рублей. В том числе это требование в 2,6 млн от 29 августа 2025 года, сумма в 3,7 млн от 13 января 2025 года и пеня в 3 млн от 25 октября 2024-го. Все они также являются следствием нарушения сроков.

Напомним, что изначально бульвар должны были открыть в декабре 2024 года, но в итоге дата завершения всех работ, в том числе благоустройство, перенесена лишь на 31 декабря этого года. Движение по новой магистрали открыто с июля, но бульвар еще не передан на баланс города.

Реконструкция велась с ноября 2023 года, в ходе нее было переустроено более 100 км инженерных сетей. Осенью здесь высаживали 500 деревьев и 9 тысяч кустов. Стоимость контракта составляла более 2 млрд рублей.

Ранее о том, как был открыт бульвар, мы сообщали.