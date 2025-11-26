Власти на 12 млн оштрафовали «Стройтраст» за позднюю сдачу омского Бульвара Архитекторов

Тот штраф, однако, не единственный. Общая сумма других составляет 14,6 млн рублей. В том числе это требование в 2,6 млн от 29 августа 2025 года, сумма в 3,7 млн от 13 января 2025 года и пеня в 3 млн от 25 октября 2024-го. Все они также являются следствием нарушения сроков.