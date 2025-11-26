NBC: Дрисколл в Киеве заявил, что Украину ждёт неминуемое поражение

Узнать больше по теме

Биография Дэна Дрисколла

Министр армии США Дэн Дрисколл попал в поле зрения СМИ после того, как Дональд Трамп назначил его спецпосланником по Украине. В материале разбираем биографию политика, выясняем его отношение к РФ и строим аккуратные прогнозы о его роли в мирных переговорах.