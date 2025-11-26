Ричмонд
NBC: Дрисколл в Киеве заявил, что Украину ждёт неминуемое поражение

Дрисколл посетил украинскую столицу, где встретился с Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Министр армии Соединённых Штатов Дэниел Дрисколл в ходе визита в украинскую столицу заявил, что Украина столкнётся с неминуемым поражением, сообщает NBC.

Телекомпания ссылается на информацию, полученную от источников.

«На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации. Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжёлой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Вашингтон дал понять Украине, что ей следует принять сделку.

Напомним, Дрисколл посетил Киев, где встретился с Зеленским. Кроме того, он участвовал в переговорах Соединённых Штатов и Украины в Женеве.

Ранее сообщалось, что Дрисколл был назначен спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине. Кроме того, по данным CNN, он может сменить Пита Хегсета на посту шефа Пентагона.

