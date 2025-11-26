Ричмонд
Осуждённый облил кислотой начальника колонии в Калужской области

В Калужской области произошёл жёсткий инцидент в колонии: один из осуждённых плеснул кислотой в лицо начальнику исправительного учреждения. Нападение случилось 25 ноября, когда руководитель подошёл к заключённому для обычной проверки.

Источник: Life.ru

Начальника с тяжёлыми ожогами глаз, лица и рук срочно доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое. Следователи уже начали проверку и готовят материалы для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Ранее Life.ru писал, что в Курганской области персонал СИЗО поставили на гвозди, объясняя такую методику попыткой снизить стресс и прокачать самоконтроль. Сами сотрудники признались, что после сеансов почувствовали расслабление.

