Осуждённый облил кислотой начальника колонии в Калужской области

Начальника с тяжёлыми ожогами глаз, лица и рук срочно доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое. Следователи уже начали проверку и готовят материалы для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе областного УФСИН.