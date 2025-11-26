Возмездие за Новороссийск: базы Киева и Одессы уничтожены «Калибрами»

Российские системы ПВО в ночь на 25 ноября перехватили 249 украинских беспилотников над различными регионами РФ. Краснодарский край оказался под особым прицелом — над ним сбили более 70 дронов, еще 16 уничтожили над Ростовской областью.
В ответ российская армия немедленно нанесла удар возмездия. Главными целями «Гераней», «Кинжалов», «Искандеров» и «Калибров» стали объекты в Киеве и Одессе. Если в Одессе удары пришлись в основном по объектам энергетики, то в столице Украины огонь охватил склады с боеприпасами, системы ПВО и ту же энергетическую инфраструктуру.
Очевидцы и эксперты рассказали aif.ru о причинах и последствиях массированных атак БПЛА в ночь на 25 ноября.
Трое погибли, десятки пострадали.
Трагическим последствием атаки стали человеческие жертвы. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели трех человек. Незадолго до этого он же информировал о 10 пострадавших в Таганроге и Неклиновском районе.
Многие местные жители проснулись от взрывов. «От “бахов” проснулись. Было зарево и взрывы», — описала aif.ru одна из очевидцев.
Другая местная жительница рассказала, что в микрорайоне Русское поле было слышно не менее 7 взрывов.
В то же время глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал эту атаку одной из самых продолжительных и массированных для региона, подчеркивая масштаб угрозы со стороны противника. Ранения получили шесть жителей края, повреждено не менее 20 домов и зданий.
Откуда летели беспилотники на Геленджик, Новороссийск и Таганрог.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил aif.ru, что удары могли наноситься с территории Украины, а именно — из Одессы.
«Что касается массированной атаки на юг России — от Новороссийска до Сочи и Адлера и до Таганрога, то удары могли наноситься с территории Украины. Оттуда летело много беспилотных комплексов», — сказал он.
Эта версия является наиболее вероятной, учитывая географическое расположение Одессы и способность украинской армии использовать беспилотники для нанесения ударов на дальние расстояния.
По мнению эксперта, атака велась двумя волнами, чтобы вначале попытаться «разрядить» нашу систему ПВО, а потом — обрушить удары по целям. Однако российская противовоздушная оборона успешно справилась со всеми целями.
Возмездие обрушилось незамедлительно.
В ответ на атаки на юге России российские военные предприняли массированный удар по энергетической инфраструктуре, складам с боеприпасами и объектам украинского ВПК в Киеве и Одессе, используя широкий спектр вооружений: «Герани», «Кинжалы», «Искандеры» и «Калибры».
Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой объяснил aif.ru логику этих ударов.
«Главными целями были, есть и будут объекты военного назначения или двойного назначения. Например, энергосистема, которая обеспечивает все заводы киевского режима, где ремонтируют или выпускают военную продукцию. Обесточив такие объекты, Россия лишает Киев возможности направлять помощь ВСУ, боеприпасы, технику», — сказал он.
Липовой добавил, что цель — обесточить киевский режим и остановить военное производство. Таким образом, энергетическая инфраструктура становится ключевым объектом для подавления военного потенциала противника.
Киев хочет сорвать все мирные планы.
Генерал-майор Сергей Липовой объяснил запуск беспилотников ВСУ в сторону российского юга в ночь на 25 ноября нежеланием Владимира Зеленского искать компромиссы по урегулированию конфликта.
«Ни один здравомыслящий политик не будет устраивать террористические акции по отношению к своему соседу, если он хочет с ним о чем-то договориться. Опять же, наш президент говорит о том, что Зеленскому не нужен мир, Зеленскому не нужен мирный план, и он делает все, чтобы его сорвать. Он делает все, чтобы Россия отказалась с ним вообще о чем-то договариваться. Этой атакой Зеленский еще раз подтвердил свою террористическую сущность и сущность своего режима, который он создал».
Липовой также заострил внимание на том, что Зеленский преследует свои цели, пытаясь сорвать американский мирный план и продвигая европейский.
«Зеленский с европейцами продолжает вести ту игру, когда уже пытались о чем-то договориться, но закончилось это тем, что европейские “ястребы мира” сорвали переговоры. И сейчас они продолжают этот спектакль, пытаясь подкинуть свой план, который неприемлем для России по многим пунктам, завести переговоры в тупик и продолжить боевые действия “за счастье украинского народа до последнего украинца”», — резюмировал он.