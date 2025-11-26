Птичий грипп H5N5 угрожает новосибирцам: что важно знать

В штате Вашингтон умер пожилой мужчина с редким штаммом птичьего гриппа H5N5. У него имелись хронические болезни, а на участке содержалась смешанная стая домашней птицы, которая, вероятно, контактировала с дикими птицами. Вирус также обнаружен в окружающей среде, что указывает на возможное заражение через контакт с птицами или через загрязненную среду. Об этом пишет Сиб.фм.