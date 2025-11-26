Птичий грипп H5N5 угрожает новосибирцам: что важно знать

В штате Вашингтон умер пожилой мужчина с редким штаммом птичьего гриппа H5N5. У него имелись хронические болезни, а на участке содержалась смешанная стая домашней птицы, которая, вероятно, контактировала с дикими птицами. Вирус также обнаружен в окружающей среде, что указывает на возможное заражение через контакт с птицами или через загрязненную среду. Об этом пишет Сиб.фм.
Мужчина поступил в больницу с высокой температурой, нарушением сознания и затрудненным дыханием. Несмотря на лечение, спасти его не удалось. По данным CDC, случаев передачи H5N5 между людьми не зафиксировано, а риск для населения остаётся низким. Все контактировавшие с заболевшим прошли обследование — вирус у них не выявлен.
CDC отмечает, что H5N5 не опаснее штамма H5N1, который в 2024—2025 годах вызвал 70 случаев заражения в США, в основном среди работников птицеводческих хозяйств.
В России Роспотребнадзор контролирует ситуацию. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» готов оперативно выявлять и исследовать вирусы гриппа, включая H5N5, с помощью современных тест-систем. Ведется мониторинг здоровья работников птицеводческих предприятий, а система «Периметр» на границе помогает выявлять возможные случаи заболевания.