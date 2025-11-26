Параметры отопления снизили на 844 объектах правого берега Новосибирска

На правом берегу Новосибирска 25 ноября снизили параметры теплоснабжения в жилых домах. Это связано с проведением профилактических работ на теплосетях в связи с предстоящим похолоданием. Об этом сообщили в пресс-службе СГК Новосибирск.
Работы затронули 844 объекта и должны завершиться до 18:00 26 ноября. Компания заверяет, что полного отключения отопления не будет, а комфортная температура в квартирах сохранится.
Управляющие организации заранее получили уведомление о работах. Работы постараются завершить как можно скорее.