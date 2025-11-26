Помощница судьи в Томске претендует на мантию омского Арбитража

Судя по всему, речь идет о помощнике судьи четвертого судебного состава (судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений) Седьмого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Томске. Стоит отметить, что летом 2024 года она претендовала на должность судьи Арбитражного суда Кемеровской области, однако впоследствии заявление было отозвано.