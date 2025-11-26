Помощница судьи в Томске претендует на мантию омского Арбитража

В повестку областной Квалификационной коллегии судей на пятницу, 28 ноября 2025 года, включен вопрос о кандидатуре судьи Арбитражного суда Омской области. На право носить мантию претендует Алина Бабенкова.
Судя по всему, речь идет о помощнике судьи четвертого судебного состава (судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений) Седьмого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Томске. Стоит отметить, что летом 2024 года она претендовала на должность судьи Арбитражного суда Кемеровской области, однако впоследствии заявление было отозвано.
Напомним, во второй половине 2025 года Арбитражный суд Омской области покинули сразу несколько служительниц Фемиды. Так, Ирина Ширяй в ноябре 2025 года получила должность в вышестоящей инстанции, Восьмом арбитражном апелляционном суде, ее бывшая коллега Алена Кликушина — в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, летом 2025 года в отставку ушла Альвина Колмогорова.