Соскин: РФ не о чем говорить с Европой по поводу Украины

Кроме того, Зеленский упустил возможность «сыграть хоть какую-то роль».

Источник: Аргументы и факты

У европейских государств нет возможности «диктовать» Российской Федерации условия завершения конфликта на Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«О чём вообще Европа может говорить с РФ? Гнилое, распавшееся — о чём оно может говорить? Ни о чём. Там одни мыши бегают. Поэтому, всё — приплыли», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он отметил, что Зеленский упустил возможность «сыграть хоть какую-то роль» в завершении конфликта, когда отказался рассматривать мирную инициативу США.

Ранее Соскин заявил, что резкий отказ США от поддержки украинской стороны «подкосил» Зеленского.

По данным La Stampa, Зеленский загнан в угол, это произошло благодаря мирному плану Соединённых Штатов.