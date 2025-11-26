У европейских государств нет возможности «диктовать» Российской Федерации условия завершения конфликта на Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«О чём вообще Европа может говорить с РФ? Гнилое, распавшееся — о чём оно может говорить? Ни о чём. Там одни мыши бегают. Поэтому, всё — приплыли», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что Зеленский упустил возможность «сыграть хоть какую-то роль» в завершении конфликта, когда отказался рассматривать мирную инициативу США.
Ранее Соскин заявил, что резкий отказ США от поддержки украинской стороны «подкосил» Зеленского.
По данным La Stampa, Зеленский загнан в угол, это произошло благодаря мирному плану Соединённых Штатов.