Расплата за старое: экс-продюсера «Ласкового мая» ищет полиция и ждет арест

На продюсера культовой группы «Ласковый май» Андрея Разина заведено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта-песенника Сергея Кузнецова. Фигурант дела объявлен в международный розыск и может находиться за пределами России. Этот скандал всколыхнул музыкальное сообщество и бросает тень на наследие одной из самых популярных групп конца 80-х.
Продюсера Разина обвиняют в использовании поддельного договора.
Следствие установило, что Андрей Разин на протяжении долгого времени использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым. С помощью этого фальшивого документа он незаконно получал деньги как правообладатель музыкальных произведений, которые по закону должны были принадлежать автору текстов.
Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы потерпевших, заявила СМИ: «Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен».
Речь идет о внушительных суммах, а само преступление классифицировано как мошенничество в особо крупном размере.
Вдову поэта Кузнецова признали потерпевшей по делу.
Потерпевшей стороной в этом запутанном деле официально признана вдова Сергея Кузнецова. Именно она недополучила положенные ей по закону авторские отчисления за использование текстов своего покойного супруга.
Дело против Разина было инициировано еще в 2021 году, но лишь сейчас приобрело серьезный оборот с объявлением продюсера в розыск. Длительное расследование позволило собрать достаточную доказательную базу для выдвижения официального обвинения.
За мошенничество Разину грозит до 10 лет лишения свободы.
Юридические перспективы для Андрея Разина выглядят крайне серьезными. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в комментарии для aif.ru пояснил, какое наказание грозит фигуранту.
«Мошенничество — форма хищения, является не экономическим, а общеуголовным преступлением. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей), наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — отметил Соловьев в комментарии aif.ru.
Таким образом, если вина Разина будет доказана в суде, он может провести в колонии длительный срок.
Андрей Разин может быть экстрадирован в Россию из Турции.
По некоторым данным, объявленный в розыск продюсер в настоящее время находится на территории Турции. Однако это не означает, что ему удастся избежать правосудия. Иван Соловьев прокомментировал и этот аспект дела.
«Согласно положений договора между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче, местонахождение Разина может быть установлено, а он сам задержан для решения вопроса об экстрадиции», — отметил юрист.
Он уточнил, что центральным органом с российской стороны является Генеральная прокуратура, которая будет вести переговоры с турецким министерством юстиции. Процедура выдачи может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
Продюсер Разин может попытаться избежать экстрадиции.
Юрист Иван Соловьев также обозначил возможный сценарий, по которому может пойти Андрей Разин, чтобы избежать наказания.
Собеседник издания отметил, что Разин может скрыться в любой недружественной РФ стране «и прогнозируемо назвать себя политическим узником».
Подобная тактика часто используется фигурантами громких уголовных дел, пытающимися уйти от ответственности в России. Однако в случае с Турцией, которая поддерживает с РФ договор о правовой помощи, такой вариант маловероятен.
Наследие группы Ласковый май стало яблоком раздора.
Этот судебный спор — не первый вокруг наследия «Ласкового мая». Группа, начавшая выступать в 1986 году и пережившая несколько этапов существования, всегда была объектом финансовых споров.
Напомним, что в августе 2024 года вдова солиста Юрия Шатунова Светлана, а также его дети Дэннис и Эстелла подтвердили свои права на 23 песни группы, на которые также претендовал Андрей Разин. Это отдельное юридическое поле битвы за авторские отчисления, которые исчисляются миллионами рублей.