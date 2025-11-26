Расплата за старое: экс-продюсера «Ласкового мая» ищет полиция и ждет арест

На продюсера культовой группы «Ласковый май» Андрея Разина заведено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта-песенника Сергея Кузнецова. Фигурант дела объявлен в международный розыск и может находиться за пределами России. Этот скандал всколыхнул музыкальное сообщество и бросает тень на наследие одной из самых популярных групп конца 80-х.