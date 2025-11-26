30 талантливых школьников получат премии Губернатора Иркутской области

Конкурс проводится ежегодно среди школьников 14−18 лет, имеющих особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности. Это победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, сообщает пресс-служба областного Правительства.
В конкурсе в 2025 году приняли участие 125 учеников из 27 муниципальных образований. Лидерами по количеству участников стали города Иркутск, Братск, Ангарский городской округ, Слюдянский, Тайшетский районы. На основании критериев, утвержденных указом главы региона, Советом по присуждению премий Губернатора сформирован список из 30 человек, получивших наибольшее количество баллов. Они признаны победителями конкурсного отбора и получат премию в размере 25 тысяч рублей. Исполняющий обязанности министра образования Максим Парфенов отметил, что на протяжении многих лет в регионе развивается система выявления и поддержки одаренных детей.
«Создание условий для развития талантов детей и молодежи — одна из ключевых задач нацпроекта “Молодежь и дети”, а это — возможность участия в конкурсных мероприятиях, получать поддержку и признание. Помимо премий у нас в области учрежден региональный почетный знак “Золотая медаль “За особые успехи в обучении”, есть региональные выплаты студентам, успешно закончившим школу в Иркутской области и поступившим в иркутские вузы, создан и ежегодно принимает детей Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей “Персей”, — прокомментировал Максим Парфенов.