30 талантливых школьников получат премии Губернатора Иркутской области

В конкурсе в 2025 году приняли участие 125 учеников из 27 муниципальных образований. Лидерами по количеству участников стали города Иркутск, Братск, Ангарский городской округ, Слюдянский, Тайшетский районы. На основании критериев, утвержденных указом главы региона, Советом по присуждению премий Губернатора сформирован список из 30 человек, получивших наибольшее количество баллов. Они признаны победителями конкурсного отбора и получат премию в размере 25 тысяч рублей. Исполняющий обязанности министра образования Максим Парфенов отметил, что на протяжении многих лет в регионе развивается система выявления и поддержки одаренных детей.