На красноярском острове Татышев начали заливать каток

Накануне, 25 ноября, лед начали заливать на традиционной площадке за информационным центром в Татышев-парке.
Дату открытия пока не сообщают.
Отметим, что в прошлом году к заливке приступили 15 ноября, а в 2023-м — 9 ноября.
16+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще одно зимнее развлечение готовится к открытию.
Накануне, 25 ноября, лед начали заливать на традиционной площадке за информационным центром в Татышев-парке.
Дату открытия пока не сообщают.
Отметим, что в прошлом году к заливке приступили 15 ноября, а в 2023-м — 9 ноября.
16+