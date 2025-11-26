Ричмонд
На красноярском острове Татышев начали заливать каток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще одно зимнее развлечение готовится к открытию.

Источник: НИА Красноярск

Накануне, 25 ноября, лед начали заливать на традиционной площадке за информационным центром в Татышев-парке.

Дату открытия пока не сообщают.

Отметим, что в прошлом году к заливке приступили 15 ноября, а в 2023-м — 9 ноября.

