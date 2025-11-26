На Украине распрощались с планом США из 28 пунктов: Ермак отверг предложение Трампа

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о неприемлемости американского плана из 28 пунктов. В качестве причины он указал на быструю смену обстоятельств и оперативной обстановки. Об этом пишет Axios.
«Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», — сказал Ермак.
В обновленный проект вошли вопросы по гарантиям безопасности для Украины от западных союзников. По словам Ермака, эти гарантии будут иметь якобы юридически обязательную силу. Также он подчеркнул, что Украина не намерена отказываться от закрепленного в конституции курса на вступление в НАТО.
Напомним, что американский лидер установил 27 ноября крайним сроком для принятия Киевом его плана. Ранее он заявил, что если Зеленскому не нравится американское предложение, тот может «биться до разрыва сердца».
При этом Владимир Зеленский согласился с основными положениями мирной инициативы США и готов дать на нее официальное согласие, заявил накануне Ермак. По уточнениям, встреча может пройти 27 ноября.
По информации газеты Financial Times, приближенные киевского главаря стали отговаривать его от поездки в Вашингтон. Они аргументировали это возникновением новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом.
Однако ирландский журналист Чей Боуз заверил, что информированные источники сообщили ему о разочаровании киевского главаря на фоне отсутствия данных о встрече в Вашингтоне.
Как сообщал корреспондент «КП» Валентин Алфимов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что мирный план Трампа по Украине из 28 пунктов уже претерпел изменения.
В этот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Андрей Ермак единовременно выразили общую позицию. По их словам, Украина не намерена выполнять ключевые пункты соглашения, касающиеся вывода войск из Донбасса и отказа от членства в Североатлантическом альянсе.
При этом сам глава Белого дома выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после согласования сделки. Кроме этого, Трамп подчеркнул, что его спецпосланник Стив Уиткофф в ближайшее время отправится в Москву для переговоров с российским президентом.