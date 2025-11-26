«Копенгаген» — «Кайрат»: Уразбахтин прокомментировал будущий матч

Со слов Уразбахтина, опубликованных в Telegram-канале клуба, «Кайрат» постарается добиться положительного результата с «Копенгагеном».
«У нас была достаточно длительная пауза в связи с завершившимся чемпионатом. Мы с нетерпением ждем завтрашний матч, потому что устали отдыхать. У нас было время отдохнуть и спокойно подготовиться. Надеемся показать хорошую игру и хороший результат».Рафаэль Уразбахтин.
Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов «Копенгаген» — «Кайрат» пройдет сегодня на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Часами ранее стали известны результаты первого игрового дня Лиги чемпионов.