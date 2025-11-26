Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Копенгаген» — «Кайрат»: Уразбахтин прокомментировал будущий матч

Ночью 26 ноября главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал предстоящую игру, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со слов Уразбахтина, опубликованных в Telegram-канале клуба, «Кайрат» постарается добиться положительного результата с «Копенгагеном».

«У нас была достаточно длительная пауза в связи с завершившимся чемпионатом. Мы с нетерпением ждем завтрашний матч, потому что устали отдыхать. У нас было время отдохнуть и спокойно подготовиться. Надеемся показать хорошую игру и хороший результат».Рафаэль Уразбахтин.

Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов «Копенгаген» — «Кайрат» пройдет сегодня на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Часами ранее стали известны результаты первого игрового дня Лиги чемпионов.