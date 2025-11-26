«48 мини-ракет»: в Ростехе сообщили о возможности «Панциря» отражать массированный налет дронов

Заложенные в ЗРК «Панцирь» технические возможности практически безграничны. Более того, они продолжают наращиваться. Например, ЗРК уже сейчас оснащаться 48 мини-ракетами для отражения массированного налета беспилотников. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
Руководитель подчеркнул, что первый «Панцирь» создали 20 лет назад, однако его технические возможности, по сути, безграничны — они продолжают наращиваться. Чемезов добавил, что ЗРК «сбивают все, что летит».
«Одна боевая машина Панциря теперь берет на борт 48 таких ракет и может отразить даже массированный налет дронов», — заключил глава Ростеха.
Летом этого года холдинг «Высокоточные комплексы» передал российским вооружённым силам партию современных мини-ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
Военный эксперт Алексей Живов отметил, что «Панцирь-СМД» помогает расширить возможности российской системы противовоздушной обороны (ПВО).