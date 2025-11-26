Ракета «Ангара», построенная в Омске, вывела на орбиту военные спутники

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2», построенная в Омске. Запуск был осуществлён боевым расчетом Космических войск России 25 ноября в 16:42 по московскому времени.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, ракета вывела на орбиту космические аппараты «в интересах военного ведомства». Все системы носителя отработали в штатном режиме, полёт прошёл строго по заданной траектории.
Отметим, что это уже второй запуск «Ангары» за последние три месяца — предыдущий состоялся 21 августа 2024 года и также был осуществлен в интересах Минобороны.
Серия успешных запусков подтверждает надёжность российской ракетной техники и отработанную технологию выведения спутников на орбиту. По словам специалистов, график пусков выполняется без сбоев, что демонстрирует стабильность работы космической отрасли страны.
Ожидается, что семейство ракет «Ангара» будет активно использоваться для выведения различных космических аппаратов как в интересах обороны, так и для народного хозяйства.
Ранее omsk.aif.ru создал проект, рассказывающий о изобретениях омских учёных. Многие из этих разработок имеют прикладной характер и вскоре будут внедрены в практику.