Омские власти приостановили компенсационные выплаты старшим по домам

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Омска приостановила до 1 января 2026 года компенсацию коммунальных расходов для активистов территориального самоуправления. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии 25 ноября.

Речь идёт о выплатах, введённых ещё в 2006 году, которые предназначались старшим по домам, квартальным, членам комитетов ТОС, председателям молодёжных советов.

Компенсация покрывала расходы на содержание жилья, коммунальные услуги, взносы на капремонт и даже аренду квартиры. Выплаты производились ежеквартально при условии, что активисты выполняли возложенные на них функции.

В обнародованном документе не объясняется, почему принято решение о приостановке выплат.

Ранее мы сообщали, что в Омской области с 1 января 2026 года врачам на селе — участникам государственных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — будут компенсировать аренду жилья.