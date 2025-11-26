Ричмонд
В Новосибирске третий день продолжаются сбои в работе WhatsApp*

Жители Новосибирска и области второй день подряд жалуются на серьезные проблемы в работе мессенджера WhatsApp*. Сбой затрагивает пользователей как мобильного интернета, так и домашнего Wi-Fi.

Источник: AP 2024

По словам новосибирцев, сегодня голосовые сообщения и фотографии не отправляются совсем, а текстовые сообщения зависают на отправке по несколько часов. У некоторых приложение не подключается к сети, несмотря на стабильный интернет.

«С Wi-Fi ничего не грузится, голосовые просто висят. Думал, что только у меня, а потом весь рабочий чат лег. Текст ушёл через три часа. Фото не отправляется вообще. Третий день как в каменном веке», — пишут читатели Сиб.фм.

Официальных комментариев от сервиса пока нет. Пользователи продолжают искать обходные пути и временно переходят на альтернативные мессенджеры.

Раннее Сиб.фм писали о том, что новосибирский депутат Госдумы Аксененко назвал недопуститимыми подобные блокировки.

* WhatsАpp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.