В Новосибирске третий день продолжаются сбои в работе WhatsApp*

По словам новосибирцев, сегодня голосовые сообщения и фотографии не отправляются совсем, а текстовые сообщения зависают на отправке по несколько часов. У некоторых приложение не подключается к сети, несмотря на стабильный интернет.
«С Wi-Fi ничего не грузится, голосовые просто висят. Думал, что только у меня, а потом весь рабочий чат лег. Текст ушёл через три часа. Фото не отправляется вообще. Третий день как в каменном веке», — пишут читатели Сиб.фм.
Официальных комментариев от сервиса пока нет. Пользователи продолжают искать обходные пути и временно переходят на альтернативные мессенджеры.
Раннее Сиб.фм писали о том, что новосибирский депутат Госдумы Аксененко назвал недопуститимыми подобные блокировки.
* WhatsАpp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.