Пассажир из Душанбе пытался незаконно ввезти голубей в Новосибирск

Птиц перевозили без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево пресекли попытку незаконного ввоза декоративных птиц из Таджикистана. Пассажир рейса из Душанбе пытался ввезти двух голубей без необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Инцидент произошел 23 ноября 2025 года во время проведения ветеринарного контроля. Птиц перевозили без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора, что нарушает требования ветеринарного законодательства.

Запрет на ввоз пернатых ввели, чтобы не допустить заноса опасных инфекционных заболеваний на территорию России. Специалисты ведомства обеспечили голубям необходимые условия содержания в аэропорту.

24 ноября птиц вернули в Республику Таджикистан. Нарушителя могут привлечь к административной ответственности.