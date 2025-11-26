Пассажир из Душанбе пытался незаконно ввезти голубей в Новосибирск

В новосибирском аэропорту Толмачево пресекли попытку незаконного ввоза декоративных птиц из Таджикистана. Пассажир рейса из Душанбе пытался ввезти двух голубей без необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.
Инцидент произошел 23 ноября 2025 года во время проведения ветеринарного контроля. Птиц перевозили без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора, что нарушает требования ветеринарного законодательства.
Запрет на ввоз пернатых ввели, чтобы не допустить заноса опасных инфекционных заболеваний на территорию России. Специалисты ведомства обеспечили голубям необходимые условия содержания в аэропорту.
24 ноября птиц вернули в Республику Таджикистан. Нарушителя могут привлечь к административной ответственности.