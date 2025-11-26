Ричмонд
За неправильное размещение новогодних гирлянд могут оштрафовать на ₽400 тысяч

Эксперт Народного фронта, адвокат Юлия Дубинина сообщила ТАСС, что любые новогодние электросветовые украшения подпадают под требования пожарной безопасности.

Эксперт Народного фронта, адвокат Юлия Дубинина сообщила ТАСС, что любые новогодние электросветовые украшения подпадают под требования пожарной безопасности. Нарушение этих норм может привести к серьёзным штрафам — от 5 тысяч рублей для граждан до 400 тысяч для юридических лиц.

Как выяснилось, правила распространяются на гирлянды, размещённые на окнах, дверях, фасадах, балконах, в подъездах и на общем имуществе дома. К нарушениям относятся использование несертифицированных украшений, перегрузка электросети и крепление гирлянд на горючие конструкции.

В случае жалобы инспектор МЧС имеет право провести проверку. Для граждан предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Эксперт рекомендует использовать только сертифицированные гирлянды и не подключать их через самодельные удлинители. Проводку на общее имущество следует выводить только с разрешения управляющей компании. Дубинина подчеркнула, что праздничное оформление должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

