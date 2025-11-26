За неправильное размещение новогодних гирлянд могут оштрафовать на ₽400 тысяч

Эксперт Народного фронта, адвокат Юлия Дубинина сообщила ТАСС, что любые новогодние электросветовые украшения подпадают под требования пожарной безопасности. Нарушение этих норм может привести к серьёзным штрафам — от 5 тысяч рублей для граждан до 400 тысяч для юридических лиц.
Как выяснилось, правила распространяются на гирлянды, размещённые на окнах, дверях, фасадах, балконах, в подъездах и на общем имуществе дома. К нарушениям относятся использование несертифицированных украшений, перегрузка электросети и крепление гирлянд на горючие конструкции.
В случае жалобы инспектор МЧС имеет право провести проверку. Для граждан предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.
Эксперт рекомендует использовать только сертифицированные гирлянды и не подключать их через самодельные удлинители. Проводку на общее имущество следует выводить только с разрешения управляющей компании. Дубинина подчеркнула, что праздничное оформление должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.
