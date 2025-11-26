Жители Алматинской области выступили против строительства биогазовой станции на помете

Биогазовую станцию планируют установить недалеко от жилых домов в поселке Караой. Там будут перерабатывать птичий помет, навоз и пищевые отходы, превращая их в газ и удобрения. Чтобы начать строительство, организаторы проекта должны получить одобрение местных жителей. Сельчанам устроили презентацию, на которой показали, как будет работать станция. Организаторы объяснили, что такое предприятие необходимо из-за большого количества животных в поселке.
Право выступать от имени жителей всего поселка доверили старейшине Кабылтаю Алимбаеву. «Газ, биогаз — это же опасные вещи. А здесь всё это хотят поставить прямо в центре. Они говорят, что будут давать людям жидкие удобрения. Так здесь сейчас никто огород не сажает. В одной деревне только 5% людей держат скот. Почему не поставить этот завод подальше? Что за безобразие?» — заявил он.
Сельчанам объяснили, что навоз и другие отходы соберут в большие резервуары. Там начнется брожение и выделится газ, который можно использовать для электричества и тепла. А оставшиеся отходы превратят в удобрение. Тем не менее людей все это не убедило, и они с криками покинули собрание.
Отмечается, что инициаторами выступили российские предприниматели. Они не собираются сдаваться — на следующей неделе проведут повторное собрание. По их словам, в случае успеха строить завод и работать на нем будут казахстанские специалисты. На предприятие организатор выделят около 7 млрд тенге.
«Помет, навоз, стоки, растительные отходы, пищевые отходы остаются после производства. Все это можно переработать с помощью современных технологий. Одну из таких технологий мы и предложили. И это технология замкнутого цикла. По сути дела, мы достраиваем инфраструктуру экономики замкнутого цикла. Эта инфраструктура подразумевает под собой переработку отходов животноводства сельского хозяйства и других органических отходов в гранулированные удобрения, полезные уже для сельского хозяйства», — заявил заместитель гендиректора «Росатом Сервис» Владимир Бредов.
Также на собрание пришли экологи. «Если посмотреть документацию, там указано, что отходы подвергаются брожению. При брожении выделяются аммиак и сероводород. А сероводород вызывает у человека онкологические заболевания», — заявил эколог проекта «Адалдық алаңы» Шери Абдраманов. С ним не согласился разработчик экологического раздела проекта биогазовой станции Игорь Васильев.
«Я думаю, что это абсолютно необоснованное заявление. То есть биогазовая станция значительно уменьшает выбросы. Если сравнивать с помётохранилищем, где хранятся огромные объёмы, с работой биогазовой станции, это как раз таки значительно снижает и уровень выбросов, и уровень отходов», — пояснил он.
Авторы проекта привели пример, что подобные биогазовые станции уже несколько лет без происшествий работают в европейских деревнях. Тем не менее убедить сельчан пока не удалось — они выступают против строительства такой станции.