Жители Алматинской области выступили против строительства биогазовой станции на помете

Право выступать от имени жителей всего поселка доверили старейшине Кабылтаю Алимбаеву. «Газ, биогаз — это же опасные вещи. А здесь всё это хотят поставить прямо в центре. Они говорят, что будут давать людям жидкие удобрения. Так здесь сейчас никто огород не сажает. В одной деревне только 5% людей держат скот. Почему не поставить этот завод подальше? Что за безобразие?» — заявил он.