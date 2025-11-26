Владимир Путин подписал указ о повышении двух омских судей

Президент России Владимир Путин подписал указ № 840, согласно которому Алёна Кликушина назначена на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, а Ирина Ширяй — на должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Алёна Кликушина, ранее занимавшая пост судьи Арбитражного суда Омской области с 2020 года, была рекомендована ВККС на новую должность после рассмотрения её кандидатуры 26 мая. Несмотря на сравнительно короткий судейский стаж — всего четыре года — её кандидатуру поддержали председатель Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Константин Забоев и Верховный суд, что сыграло ключевую роль в получении рекомендации. Кликушина известна своей практикой в области банкротства, и её профессиональная репутация была положительно оценена.
Ирина Ширяй, судья Арбитражного суда Омской области с 2019 года, также прошла процесс обсуждения своей кандидатуры в ВККС. В ходе рассмотрения её дела в июле этого года некоторые члены комиссии выразили сомнения по поводу качества её работы в определённые периоды. Однако Верховный суд отметил положительные моменты в её деятельности, поддержав кандидатуру Ширяй, что в итоге привело к рекомендации на должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Обе назначенные судьи теперь займут ключевые должности в судебной системе.