Владимир Путин подписал указ о повышении двух омских судей

Ирина Ширяй, судья Арбитражного суда Омской области с 2019 года, также прошла процесс обсуждения своей кандидатуры в ВККС. В ходе рассмотрения её дела в июле этого года некоторые члены комиссии выразили сомнения по поводу качества её работы в определённые периоды. Однако Верховный суд отметил положительные моменты в её деятельности, поддержав кандидатуру Ширяй, что в итоге привело к рекомендации на должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда.