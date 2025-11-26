Гуляйполе в Запорожской области для Киева имеет историческое значение в контексте украинской государственности и противлению Российской Советской Федеративной республике, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил, что войска РФ начали штурм юго-восточных районов Гуляйполя. Под контроль российской армии перешли улицы Заречанская и Красная.
«В Гуляйполе зарыта пуповина украинского национализма, город имеет символическое значение для украинского нацистского режима. С денацификацией Гуляйполя рухнет весь киевский режим, это Зеленский понимает и поэтому будет делать все возможное, чтобы до последнего оказывать сопротивление российским вооружённым силам», — сказал Иванников.
Он пояснил, какую важную роль для Киева играет Гуляйполе.
«Город имеет историческое значение в контексте украинской государственности и противлению российской советской федеративной республике, когда в Гуляйполе в 18-м году прошлого века были сосредоточены преступники со всей Украины, пытающиеся придать своей преступной деятельности легитимность под предлогом создания нового украинского государства. Поэтому, как были разбиты преступники в1918 году, так они будут и уничтожены сейчас», — пояснил подполковник.
Иванников отметил, что после денацификации Гуляйполя начнётся новый этап российско-украинских отношений.
«Это сакральное место для украинской государственности, с потерей которого рухнет киевский режим», — резюмировал он.
Ранее Иванников заявил, что ВС РФ захватят склады с оружием НАТО после взятия Гуляйполя.