В Казахстане произвели 36,2 тысячи тонн мороженой рыбы за январь-октябрь 2025 года

АСТАНА, 26 ноя — Sputnik. За январь-октябрь 2025 года в Казахстане произели 36,2 тысячи тонн свежей, охлаждённой или мороженой рыбы, что на 5,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в бюро национальной статистики.