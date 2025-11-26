Ричмонд
В Казахстане произвели 36,2 тысячи тонн мороженой рыбы за январь-октябрь 2025 года

Во втором квартале среднее потребление рыбы и морепродуктов составило 3,5 кг на человека в расчете на квартал.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 ноя — Sputnik. За январь-октябрь 2025 года в Казахстане произели 36,2 тысячи тонн свежей, охлаждённой или мороженой рыбы, что на 5,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в бюро национальной статистики.

Проект по развитию морской аквакультуры стартовал в Казахстане.

Производство по сравнению с январем-октябрем прошлого года выросло на 18,4%.

Объем выпуска консервированной рыбы, икры и ее заменителей также увеличился за указанный период на 18,6%, отметили в ведомстве.

«Если за 10 месяцев текущего года казахстанские производители изготовили 12,3 тысячи тонн продукции, то за тот же период прошлого года — 10,4 тысячи тонн», — говорится в сообщении.

По данным бюро нацстатистики, во втором квартале 2025 года среднее потребление рыбы и морепродуктов составило 3,5 кг на человека в расчете на квартал.

«На долю свежей или охлажденной рыбы пришлось 2,3 кг на человека, мороженой — 0,3 кг, сельди — 0,2 кг, консервированной рыбы — 0,1 кг», — указывается в сообщении.

Наибольшее потребление наблюдалось:

в Северо-Казахстанской области — 5,7 кг на душу населения в квартал,

в Акмолинской области — 5,6 кг,

в Атырауской области — 5 кг,

в Костанайской и Западно-Казахстанской областях — по 4,9 кг.

Наименьшее потребление в Шымкенте — 1,1 кг на человека в квартал.