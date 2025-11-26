Квоты на ЭКО в Новосибирской области за три года удвоились

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина на пресс-конференции ТАСС.
За последние три года количество квот на ЭКО в регионе почти удвоилось: в 2023 году их было выделено около 1,8 тысячи, в 2022 году 1,5 тысячи, а в 2021 году 1,2 тысячи. Услуги ЭКО по ОМС начали предоставлять в 2018 году с 50 квот, уточнила Анохина.
Главный специалист областного Минздрава по вопросам женского репродуктивного здоровья Анна Вятчинина подчеркнула, что ЭКО назначается строго по медицинским показаниям. С января 2025 года жители региона смогут проходить процедуру в государственном центре вспомогательных репродуктивных технологий.
Заместитель главврача Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Виталий Кулешов отметил, что частота бесплодных браков за последние 25 лет в мире выросла с 10−12% до 25%. При этом около половины случаев связаны с мужским фактором и примерно столько же с женским.
29 ноября в Новосибирске состоится первый Сибирский форум о репродуктивном здоровье и планировании семьи «Нас будет больше». Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири обсудят современные методы зачатия и альтернативные способы стать родителями. Мероприятие пройдёт в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца.