Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квоты на ЭКО в Новосибирской области за три года удвоились

В 2026 году около 2,1 тысячи семей Новосибирской области смогут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС.

Источник: Freepik

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина на пресс-конференции ТАСС.

За последние три года количество квот на ЭКО в регионе почти удвоилось: в 2023 году их было выделено около 1,8 тысячи, в 2022 году 1,5 тысячи, а в 2021 году 1,2 тысячи. Услуги ЭКО по ОМС начали предоставлять в 2018 году с 50 квот, уточнила Анохина.

Главный специалист областного Минздрава по вопросам женского репродуктивного здоровья Анна Вятчинина подчеркнула, что ЭКО назначается строго по медицинским показаниям. С января 2025 года жители региона смогут проходить процедуру в государственном центре вспомогательных репродуктивных технологий.

Заместитель главврача Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Виталий Кулешов отметил, что частота бесплодных браков за последние 25 лет в мире выросла с 10−12% до 25%. При этом около половины случаев связаны с мужским фактором и примерно столько же с женским.

29 ноября в Новосибирске состоится первый Сибирский форум о репродуктивном здоровье и планировании семьи «Нас будет больше». Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири обсудят современные методы зачатия и альтернативные способы стать родителями. Мероприятие пройдёт в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца.