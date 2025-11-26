Квоты на ЭКО в Новосибирской области за три года удвоились

За последние три года количество квот на ЭКО в регионе почти удвоилось: в 2023 году их было выделено около 1,8 тысячи, в 2022 году 1,5 тысячи, а в 2021 году 1,2 тысячи. Услуги ЭКО по ОМС начали предоставлять в 2018 году с 50 квот, уточнила Анохина.