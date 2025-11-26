СМИ: Сооснователь «Лукойла» Федун продал свою долю в компании

Сооснователь российской нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун решил продать свой пакет акций. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Reuters, ссылаясь на три источника.
Доля предпринимателя составляла приблизительно 10 процентов, покупателем выступила сама организация. Стоимость сделки — примерно семь миллиардов долларов.
— Федун продал свою долю примерно в 10 процентов обратно ЛУКОЙЛу в начале 2025 года, — цитирует собеседника агентство.
69-летний бизнесмен, проживающий в Монако, принял решение сократить свои российские активы. Компания отказалась от комментариев.
Тем временем стоимость российской нефти Urals опустилась до минимума с марта 2023 года. 13 ноября цена сырья при отгрузке в порту Новороссийска упала до 36,61 доллара за баррель.
22 октября Министерство финансов США также объявило, что новые санкции со стороны Вашингтона затронут «Лукойл». 27 октября руководство компании объявило о намерении продать зарубежные активы.
До этого глава американского ведомства Скотт Бессент уже анонсировал скорое ужесточение санкций США против РФ.