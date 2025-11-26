Специалист рассказала, как заинтересовать девушку по переписке

Психолог добавила, что девушки не ждут от переписки виртуального романа, для них это скорее мост к реальной встрече. Она посоветовала быть краткими, искренними и помнить о здравом смысле. Лучше воздержаться от комплиментов исключительно о внешности, особенно в начале отношений.