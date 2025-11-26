Специалист рассказала, как заинтересовать девушку по переписке

Современные знакомства все чаще начинаются в мессенджерах, и умение вести переписку становится настоящим искусством. Психолог Карина Шувалова рассказала KP.RU, как заинтересовать девушку в интернете и не попасть в ловушку банальных ошибок.
— Переписка — это не просто обмен словами, это ваша визитная карточка, возможность создать нужное впечатление и заложить фундамент будущей связи. Многие мужчины совершают одни и те же ошибки, — пояснила Шувалова.
Психолог добавила, что девушки не ждут от переписки виртуального романа, для них это скорее мост к реальной встрече. Она посоветовала быть краткими, искренними и помнить о здравом смысле. Лучше воздержаться от комплиментов исключительно о внешности, особенно в начале отношений.
— Есть несколько универсальных правил, которые увеличивают шансы на удачное общение. Будьте непредсказуемы. Чередуйте глубину с легким флиртом, серьезные темы с шутками, — порекомендовала эксперт.
Следует задавать открытые вопросы, чтобы стимулировать развернутый ответ, и делиться своими увлечениями. Например, можно рассказать о новом кафе, которое вам понравилось, или интересной книге, которую вы недавно прочитали.