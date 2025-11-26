В Новосибирске раскрыта финансовая пирамида, жертвами которой стали 75 человек

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх жителей региона, которых обвиняют в организации финансовой пирамиды. По версии следствия, с августа 2020 года по июль 2024 года они похитили более 81 миллиона рублей у 75 потерпевших. Преступная схема была направлена на обман граждан через ложные обещания высокой прибыли от криптовалютных инвестиций.
Одним из организаторов схемы стал Юрий Назаров, который создал международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «МАО». В сотрудничестве с тремя соучастниками он позиционировал себя как опытного специалиста в области управления цифровыми активами. Обвиняемые уверяли граждан, что созданная ими криптовалюта принесёт высокий доход и предложили инвестировать в программы с высокими процентами. Однако, как выяснило следствие, никакой криптовалюты они не выпускали, а заявленная инвестиционная деятельность не имела под собой реальной основы.
Как отметил прокурор, «МПК “МАО” не осуществлял инвестиционной деятельности, а проценты выплачивались за счёт средств новых вкладчиков. Это классическая схема финансовой пирамиды, когда выплаты старым участникам производятся за счёт поступлений от новых». В результате мошеннических действий обвиняемых, деньги потерпевших были похищены, а доверчивые граждане остались без средств.
Сумма ущерба, нанесённая потерпевшим, составила более 81 миллиона рублей. Дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Новосибирска. Обвиняемым грозит серьёзное наказание по статье 159 УК РФ (мошенничество).