В Новосибирске раскрыта финансовая пирамида, жертвами которой стали 75 человек

Одним из организаторов схемы стал Юрий Назаров, который создал международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «МАО». В сотрудничестве с тремя соучастниками он позиционировал себя как опытного специалиста в области управления цифровыми активами. Обвиняемые уверяли граждан, что созданная ими криптовалюта принесёт высокий доход и предложили инвестировать в программы с высокими процентами. Однако, как выяснило следствие, никакой криптовалюты они не выпускали, а заявленная инвестиционная деятельность не имела под собой реальной основы.