Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отцы Новосибирска установили единые требования к выступлениям артистов

Союз отцов Новосибирской области разработал этические рекомендации для артистов.

Источник: Om1 Новосибирск

Союз отцов Новосибирской области представил комплексный подход к оценке деятельности российских артистов, устанавливающий этические нормы для творческих работников. Информация о разработанном документе была распространена изданием «Сиб.фм» со ссылкой на главу общественной организации.

«Майоров подчеркнул, что необходим единый подход, основанный на публично доступных фактах, а не на личных убеждениях», — сообщает издание.

Согласно предложенным критериям, артисты должны публично поддерживать государственную политику, участвовать в патриотических мероприятиях, исключать из репертуара произведения деструктивного содержания и избегать связей с организациями, признанными нежелательными. Общественник также отметил важность соответствия публичного образа артистов традиционным ценностям. Разработанный документ призван создать прозрачную систему оценки публичных лиц и исключить двойные стандарты при организации концертных программ и мероприятий. Ранее Майоров неоднократно выступал с критикой отдельных исполнителей, чья деятельность, по его мнению, противоречит интересам общества.