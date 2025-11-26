Отцы Новосибирска установили единые требования к выступлениям артистов

Согласно предложенным критериям, артисты должны публично поддерживать государственную политику, участвовать в патриотических мероприятиях, исключать из репертуара произведения деструктивного содержания и избегать связей с организациями, признанными нежелательными. Общественник также отметил важность соответствия публичного образа артистов традиционным ценностям. Разработанный документ призван создать прозрачную систему оценки публичных лиц и исключить двойные стандарты при организации концертных программ и мероприятий. Ранее Майоров неоднократно выступал с критикой отдельных исполнителей, чья деятельность, по его мнению, противоречит интересам общества.