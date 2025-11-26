Жительницу Артёма, пытавшуюся убить трёхлетнего сына, отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 27-летней жительницы города Артёма, обвиняемой в покушении на убийство свеого трёхлетнего ребёнка, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«С учётом позиции прокуратуры женщина заключена под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, 23 ноября в квартире по улице Харьковской женщина нанесла сыну множественные колото-резаные ранения. Преступление не было доведено до конца благодаря вмешательству очевидцев, своевременно вызвавших медиков. Сейчас ребёнку оказана необходимая помощь, его состояние стабильно.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Ход расследования находится на постоянном контроле прокуратуры Артёма.