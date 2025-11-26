Жительницу Артёма, пытавшуюся убить трёхлетнего сына, отправили в СИЗО

Согласно материалам следствия, 23 ноября в квартире по улице Харьковской женщина нанесла сыну множественные колото-резаные ранения. Преступление не было доведено до конца благодаря вмешательству очевидцев, своевременно вызвавших медиков. Сейчас ребёнку оказана необходимая помощь, его состояние стабильно.