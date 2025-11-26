Кировский райсуд Омска ждет кадровое обновление

Так, в ККС направлено заявление об отставке опытного судьи этой инстанции — Дмитрия Литвинова. В должности он пребывает более 10 лет, с августа 2014 года, рассматривая уголовные дела. Завершить карьеру в суде он планирует 2 февраля 2026 года.