Кировский райсуд Омска ждет кадровое обновление

Так, в ККС направлено заявление об отставке опытного судьи этой инстанции — Дмитрия Литвинова. В должности он пребывает более 10 лет, с августа 2014 года, рассматривая уголовные дела. Завершить карьеру в суде он планирует 2 февраля 2026 года.
Наряду с этим, объявлен кандидат на вакантную должность судьи того же Кировского районного суда города Омска. В судейский штат инстанции может влиться Маргарита Анофрикова, с начала 2022 года отправляющая правосудие как мировой судья участка № 107 в Кировском судебном районе города Омска.
Наряду с этим, обнародованы данные о кандидате в судьи Октябрьского районного суда, рекомендацию может получить Александр Бакшеев.
Также стало известно об иногороднем претенденте на должность судьи Арбитражного суда Омской области и кандидате в председатели Седельниковского районного суда Омской области.