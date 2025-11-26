Шесть жилых домов в центре Омска временно останутся без холодной воды

В четверг, 27 ноября, в центре Омска частично отключат холодную воду. Отключение случится на улицах Булатова, Яковлева, Рабиновича, Гусарова, Герцена, Фрунзе и Чернышевского.
Предупредил об отключении «Росводоканал Омск». Он объяснил, что ситуация связана с плановым ремонтом на водопроводе на пересечении улиц Булатова и Герцена. Отключение запланировано с 11:00 до 23:00.
Во время работ холодной воды не будет в пяти административных зданиях и шести жилых многоэтажках по адресам:
Также временно будут без воды два ТЦ и Центральный рынок.
Ранее мы писали, что в августе в Омске отключали воду в Советском округе.