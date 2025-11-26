Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть жилых домов в центре Омска временно останутся без холодной воды

Кроме жилья отключение коснется ТЦ, рынка и административных зданий.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 27 ноября, в центре Омска частично отключат холодную воду. Отключение случится на улицах Булатова, Яковлева, Рабиновича, Гусарова, Герцена, Фрунзе и Чернышевского.

Предупредил об отключении «Росводоканал Омск». Он объяснил, что ситуация связана с плановым ремонтом на водопроводе на пересечении улиц Булатова и Герцена. Отключение запланировано с 11:00 до 23:00.

Во время работ холодной воды не будет в пяти административных зданиях и шести жилых многоэтажках по адресам:

Также временно будут без воды два ТЦ и Центральный рынок.

Ранее мы писали, что в августе в Омске отключали воду в Советском округе.