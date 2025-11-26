Дзюник объяснил разногласия экс-участников Modern Talking из-за Украины

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru назвал причину раскола между бывшими участниками группы Modern Talking — Дитером Боленом и Томасом Андерсом.
Напомним, в последнем интервью Болен раскритиковал руководство Германии за антироссийские санкции, отметив, что экономика страны сильно страдает из-за поддержки Украины.
При этом музыкант уже не первый год поддерживает Россию. В 2023 году он раскритиковал распространяющуюся по Европе русофобию. Тогда же он признался в любви к русскому народу и назвал жителей РФ верными и добрыми.
Его бывший коллега по группе Андерс придерживается противоположного мнения. Он выступает против России и заявил, что «его ноги больше здесь не будет». Группа распалась в 2003 году.
«Дитер Болен — нормальный. Он всегда был таким. А Томас Андерс всегда был такой… ну девочка-девочкой. А у женщин часто полярные мнения бывают. Андерс как женщина в климаксе — страшная вещь», — отметил продюсер.
В одном из последних интервью Болен заявил, что сейчас Германия окольными путями покупает нефть из России, которая выходит в три раза дороже для ФРГ, чем была раньше. Музыкант назвал это решение немецких властей «идиотизмом».
Ранее продюсер Дзюник сообщил, что Анджелина Джоли за поездку в Херсон могла получить $20 млн.