Дзюник объяснил разногласия экс-участников Modern Talking из-за Украины

Продюсер отметил, что поддержавший Россию Дитер Болен мог бы выступить в РФ за 1 миллион евро.

Источник: Аргументы и факты

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru назвал причину раскола между бывшими участниками группы Modern Talking — Дитером Боленом и Томасом Андерсом.

Напомним, в последнем интервью Болен раскритиковал руководство Германии за антироссийские санкции, отметив, что экономика страны сильно страдает из-за поддержки Украины.

При этом музыкант уже не первый год поддерживает Россию. В 2023 году он раскритиковал распространяющуюся по Европе русофобию. Тогда же он признался в любви к русскому народу и назвал жителей РФ верными и добрыми.

Его бывший коллега по группе Андерс придерживается противоположного мнения. Он выступает против России и заявил, что «его ноги больше здесь не будет». Группа распалась в 2003 году.

«Дитер Болен — нормальный. Он всегда был таким. А Томас Андерс всегда был такой… ну девочка-девочкой. А у женщин часто полярные мнения бывают. Андерс как женщина в климаксе — страшная вещь», — отметил продюсер.

В одном из последних интервью Болен заявил, что сейчас Германия окольными путями покупает нефть из России, которая выходит в три раза дороже для ФРГ, чем была раньше. Музыкант назвал это решение немецких властей «идиотизмом».

Ранее продюсер Дзюник сообщил, что Анджелина Джоли за поездку в Херсон могла получить $20 млн.