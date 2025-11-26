Бельгия убедила Италию изменить решение по российским активам

Бельгийские политики убедили Италию в том, что использование замороженных российских активов может привести к серьезным последствиям. Об этом во вторник, 25 ноября, рассказал министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в социальной сети X.
По его словам, Брюссель не намерен изымать активы Москвы, после чего передавать их Киеву — для этого нужны европейские гарантии от судебных исков и требований возврата денег.
Бельгия все еще выступает в поддержку Украины, однако в вопросе российских активов страна «не позволит себя переубедить».
— Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии, — добавил политик.
По данным Bloomberg, мирный план США по урегулированию конфликта сократили с 28 пунктов до 19 после переговоров в Женеве. Из документа пропал пункт о выделении средств из замороженных активов РФ.
Кроме того, Министерство финансов России подготовило аналогичные ответные меры в случае конфискации российских активов со стороны западных стран.
17 ноября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам — членам Евросоюза официальное письмо с предложением принудительно изъять у России активы.