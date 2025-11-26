Трамп высказался на тему гарантий безопасности Украины: вот что сказал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что план Трампа из 28 пунктов уже претерпел изменения. Тогда же представитель Кремля заверил, что Москва ожидает от США информации об итогах диалога с Украиной, предпочтительно в официальном виде. При этом сама Россия, по словам Пескова, полностью готова к ведению переговоров.