Трамп высказался на тему гарантий безопасности Украины: вот что сказал

Европейские партнеры США будут активно задействованы в обеспечении украинских гарантий безопасности. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Европа будет в значительной степени вовлечена в это. Мы работаем над этим с Европой», — рассказал журналистам американский глава на борту самолета по пути во Флориду.
Как подчеркнул Трамп, европейские страны нацелены на скорейшее завершение конфликта на Украине.
В этот же момент Трамп выразил уверенность в наличии прогресса по вопросу украинского урегулирования.
«У нас идут хорошие переговоры… Мы начали с России. У нас идут переговоры с Россией… Но мы добиваемся прогресса», — подчеркнул американский глава.
Отвечая на вопрос о существующих разногласиях, политик ограничился формулировкой «стандартные вопросы». Президент США не привел конкретики, но указал на их множественный характер подобных вопросов.
Напомним, что Вашингтон установил 27 ноября крайним сроком для принятия предложенного плана украинской стороной.
По словам американского лидера, Украина, судя по всему, полностью поддерживает диалог. Трамп пояснил, что подобная позиция связана с желанием украинской стороны положить конец конфликту.
Главы офиса Зеленского Андрей Ермак накануне подчеркнул, что киевский главарь согласился с большинством пунктов мирного плана США по урегулированию на Украине и готов его подписать.
При этом сам Ермак отверг первоначальный американский план урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что план Трампа из 28 пунктов уже претерпел изменения. Тогда же представитель Кремля заверил, что Москва ожидает от США информации об итогах диалога с Украиной, предпочтительно в официальном виде. При этом сама Россия, по словам Пескова, полностью готова к ведению переговоров.
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в мирном плане Трампа по Украине требуется доработка пары некоторых деликатных деталей. Их должны сделать и Москва, и Киев. На днях Трамп поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу провести встречу с Владимиром Путиным в Москве.
