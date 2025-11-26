Орсини: «коалиция желающих» встретилась, чтобы обсудить капитуляцию Киева

Темой встречи так называемой «коалиции желающих» была капитуляции Украины, заявил профессор социологии из Италии Алессандро Орсини.
«Тот, кто говорит, что там велось обсуждение мирного плана Трампа, делает очень сомнительное высказывание, потому что это не обсуждение о мире, а дискуссия о капитуляции Украины», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с итальянским изданием IL Fatto Quotidiano.
По словам руководителя исследовательского центра международной безопасности при университете Luiss, европейские государства вышли на «ринг» с РФ, но получили удар и проиграли на Украине. В настоящее время ЕС и Британия пытаются спасти положение, скорректировав план президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«ЕС получил удар в лицо, и теперь у него, простите, мозги не на месте. Поэтому он несёт ерунду и выдвигает бессмысленные предложения, переписывая план Трампа», — рассказал Орсини.
Ранее сообщалось, что так называемая «коалиция желающих» провела видеоконференцию. В частности, французский лидер эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложили «в полной мере» использовать замороженные активы РФ.